ADL ha chiesto Vlahovic alla Fiorentina, Commisso non cede

L’attaccante viola resta nel mirino del club azzurro

Dusan Vlahovic è finito nel mirino del Napoli. Come riportato dai colleghi de Il Corriere Dello Sport, De Laurentis aveva chiesto informazioni su una possibile cessione del talento viola nel mercato di Gennaio. La risposta viola non è stata positiva, con Commisso che non intende privarsi del suo attaccante nonostante le offerte vantaggiose ricevute. Anzi, è previsto nelle prossime settiamane un incotro con l’entourage del giocatore per trovare un’intesa sul rinnovo del contratto. L’accordo non è del tutto scontato, e il Napoli rimane alla finestra per il talento croato esploso in questa stagione.

