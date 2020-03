Jeremie Boga è il primo obiettivo per la prossima stagione

La Gazzetta dello Sport riporta in merito a Jeremie Boga. L’ivoriano nelle mire del Napoli.

Stando a quanto riportato dalla rosea, Boga, esterno del Sassuolo è il primo nome della lista di Giuntoli. Adl, il diesse ed il mister Gattuso hanno individuato nel calciatore di proprietà del Sassuolo, il primo rinforzo per la prossima stagione. Si parla di un’operazione di circa 20 milioni di euro per la quale lo scoglio più difficile da superare è rappresentato dal Chelsea, ex proprietario del cartellino che potrebbe esercitare il diritto di recompera per 15 milioni di euro.

