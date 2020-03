Loren Moron più di una suggestione, l’offerta del Napoli

Il quotidiano spagnolo Estadio Deportivo riporta in merito al forte interessamento del Napoli verso Loren Moron

Come già vi avevamo segnalato qualche giorno fa, l’attaccante del Betis Loren Moron è nel mirino di Giuntoli.

Secondo la stampa spagnola il Napoli avrebbe offerto una cifra di circa 40 milioni di euro per le prestazioni del classe ’93. Dopo l’affare Ruiz i rapporti con il club di Siviglia sono buoni. La clausola rescissoria è di 60 milioni ma il Napoli fa sul serio ed è pronto a rilanciare per accontentare il Betis. Moron ha realizzato 11 tra Liga e Copa del Rey in questa stagione.

