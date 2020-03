Montervino:”I campionati vanno terminati. Italia matura”

Le parole dell’ex capitano

Francesco Montervino è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso le sue idee sul momento delicato che tutti stiamo vivendo in questi giorni e in particolar modo si è soffermato sul calcio.

Ecco le sue parole: UEFA? Mi sono meravigliato. Vedere alcune partite in quelle condizioni mi ha fatto strano. Nelle competizioni europee assistere a quelle gare è stato uno scempio. Ma meglio tardi che mai. L’Italia mi è sembrata matura nel prendere velocemente le decisioni rispetto a paesi come la Francia e Spagna.La soluzione migliore è terminare il campionato facendo turni infrasettimanali. Qualcosa di diverso può essere fatto nelle categorie infieriori. Quarantena? Sono giorni che ti fanno vivere la famiglia. In queste settimane non deve mancare nulla a casa. Serve un segnale forte da tutti”. Ha poi aggiunto sul bel gesto di Insigne: “Un personaggio come Lorenzo può dare un messaggio a tutto il popolo napoletano. E’ un messaggio opportuno quello che ha fatto. E’ l’ennesimo gesto importante del capitano azzurro, quindi gli va detto bravo.