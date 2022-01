Juve-Napoli: il possibile rinvio scatena l’ira dei tifosi bianconeri

Corriere dello Sport – Possibile il rinvio di Juve-Napoli e la tifoseria bianconera si scatena sui social: “All’andata la Juve è andata a Napoli senza 8 titolari, giocando e perdendo la partita senza lamentarsi”.

L’edizione odierna del quotidiano ha riportato una certa dose di ironia, – e non – da parte dei tifosi della Juventus, riguardo il possibile rinvio del match di domani sera a Torino: “Ma il fatto che solo i giornalisti napoletani si stiano battendo per il rinvio di Juve-Napoli è ovviamente solo un caso?”.

“La possibilità che la partita di domani sera con il Napoli non si disputi a causa del focolaio covid scoppiato in casa partenopea si fa sempre più concreta. La Asl di Napoli sta infatti valutando in queste ore la situazione potrebbe vietare la trasferta a Torino, dopo che sono risultati positivi Malcuit, Osimhen, Mario Rui e pure l’allenatore Spalletti. L’anno scorso, un altro focolaio covid portò l’Asl campana a impedire la partenza per la partita con la Juve, che inizialmente ebbe il 3-0 a tavolino, ma che poi – mesi dopo – dovette giocare l’incontro (e vinse) contro il Napoli“.

Spuntano, inoltre, anche tweet più aggressivi: “Nel mese di gennaio l’unica partita che verrà rinviata sarà JuveNapoli, poi si giocheranno il resto delle partite. Ah il Napoli recupererà la partita quando vorrà e ovviamente quando avrà tutti i giocatori a disposizione. Spoiler il palazzo è governato dalla Juventus“. #JuveNapoli su Twitter.

