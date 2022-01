Forgione: “Insigne ha dovuto accettare Toronto, in Europa non ha mercato”

Angelo Forgione sminuisce Lorenzo Insigne: “Ha accettato Toronto perché non ha ricevuto proposte in Europa. Non ha mercato a certi livelli”.

Angelo Forgione, giornalista e scrittore napoletano, sul proprio profilo Twitter torna sulla situazione di Lorenzo Insigne: “Insigne ha accettato Toronto perché, senza altre proposte, ha capito che in Europa non ha mercato a certi livelli. Andare in Canada significa avere una prospettiva professionale di mero arricchimento ed esser consapevole di non poter fare qualcosa di importante nel calcio vero”.

#Insigne ha accettato #Toronto perché, senza altre proposte, ha capito che in Europa non ha mercato a certi livelli.

Andare in Canada significa avere una prospettiva professionale di mero arricchimento ed esser consapevole di non poter fare qualcosa di importante nel calcio vero. pic.twitter.com/khlqcJxt1K — Angelo Forgione (@angelo_forgione) January 5, 2022

