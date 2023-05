Corriere dello Sport – Kamada nel mirino del Milan: offerta più alta per superare il Napoli.

Il Milan è pronto all’assalto, non vuole farsi scappare il talento presente già nella lista del Napoli. Il gioiello in questione è Daichi Kamada, presto 27enne, centrocampista giapponese dell’Eintracht Francoforte. Il giocatore si svicolerà tra un mese e mezzo e nonostante gli azzurri fossero partiti in vantaggio, i rossoneri si sono messi di traverso proponendo una cifra più alta. Al momento la milanese sembrerebbe essere leggermente in vantaggio, ma si sa, queste solo le dinamiche di mercato che non irritano o sconvolgono la rivale in corsa.

Fonte foto: Flickr.com

