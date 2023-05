Tuttomercatoweb – Scalvini per il futuro, avviati contatti con l’Atalanta e con il giocatore.

Il Napoli è pronto a lanciarsi nel mercato estivo, siccome sarà una delle grandi protagoniste di questa finestra. Con la possibile partenza di Kim, corteggiato dal Manchester United, disposto a pagare la clausola, De Laurentiis si vuole tutelare. Gli azzurri, infatti, si sono già mossi per acciuffare il talento dell’Atalanta, Giorgio Scalvini.

Nessuna perdita di tempo, i contatti con la Dea sono già stati avviati, ma non solo, perché c’è già stato dialogo anche con l’entourage del giocatore. Al momento è tutto in fase preliminare, ma la trattativa nelle prossime settimane potrebbe prendere piede in modo concreto. Inoltre, il Napoli potrebbe muoversi anche su qualche altro profilo in difesa, nel caso Ostigard dovesse lasciare i partenopei.

Fonte foto: FIGC

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Spalletti vicino al rinnovo. Accordo fino al 2025 con aumento dell’ingaggio

Infortunio Lozano, niente operazione per l’attaccante

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Oroscopo del giorno 12 Maggio 2023 a cura di Artemis