Keylor Navas – Napoli, da Roma: “Visite mediche già domani”

L’approdo in azzurro di Keylor Navas potrebbe essere questione di ore

Keylor Navas al Napoli sembra ormai cosa fatta. L’ultima indiscrezione arriva da Roma. Secondo quanto riferito da TuttoNapoli, l’emittente Radio Radio avrebbe ricevuto conferma che le visite mediche per il portiere ex Real Madrid a Villa Stuart sarebbero state prenotate addirittura per domani.

