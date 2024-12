Corriere dello Sport – Kvaratskhelia, ieri Zaccardo all’Olimpico per discutere il rinnovo con Manna

L’edizione odierna del quotidiano, ha fatto notare la presenza di Cristian Zaccardo all’Olimpico, membro dell’entourage di Khvicha Kvaratskhelia. Nella giornata di ieri il georgiano non ha messo piede in campo, mentre i suoi compagni sono stati eliminati dalla Coppa Italia, contro la Lazio per 3-1. Al suo posto David Neres, che ha disputato una buona gara.

Tuttavia, la presenza di Zaccardo non è passata inosservata anzi, il quotidiano evidenzia: “A proposito di Kvara: ieri all’Olimpico c’era Cristian Zaccardo, membro del suo entourage impegnato a discutere il rinnovo con Manna”.

Fonte foto in evidenza — Archivio —

