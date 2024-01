Corriere dello Sport – Kvaratskhelia out: ecco i papabili sostituti

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Mazzarri. Nello specifico è stato fatto un focus sul possibile sostituto di Kvaratskhelia contro la Lazio: “In compenso, ma non basta, è nell’elenco Ngonge, che a Riyad, nella finale con l’Inter, è andato in panchina: c’è un posto praticamente vacante sulla fascia, potrebbe essere di Lindstrom (con Zerbin pronto ad andare al Monza), che in Arabia ma pure in precedenza ha confermato quello che s’era visto in Germania, con l’Eintracht.

Il dubbio, semmai, riguarda la collocazione: da esterno non ha incantato, da mezzala s’è espresso in scioltezza. Ma il danese sa fare l’uno e l’altro, ha personalità e fisicità e piedi per svoltare, se ne avrà le possibilità che gli sono state negate e che forse ha anche lasciato scivolare distrattamente, in questi cinque mesi assai vuoti”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, Dendoncker sarà già a disposizione per la gara contro la Lazio

Clamoroso Serie A: arbitro denuncia anomalie del sistema

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Deva Cassel e il fidanzato Saul Nanni, la prima uscita di coppia è alle sfilate di Parigi