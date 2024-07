VIDEO – La SSC Napoli presenta la nuova maglia 2024/25. Tutti i dettagli

La SSC Napoli presenta la nuova maglia 2024/25

La SSC Napoli presenta la nuova maglia 2024/25, la sua nuova identità attraverso un video manifesto che racconta l’orgoglio di essere Napoli. Si parte da una rivisitazione del Logo, con la sua tradizionale N Napoleonica, che si presenta con una versione più minimal e contemporanea. L’essenziale si svuota di elementi accessori puntando ad un aspetto più pulito ed elegante in variante monocromatica.

La novità è rappresentata dalla Tipografia. Per la prima volta una FONT proprietaria, BE NAPOLI, sintesi perfetta delle caratteristiche intrinseche del Brand e della città che rappresenta.

Maglia Napoli 2024/25

La maglia gara home della SSC Napoli per la stagione 2024/2025, frutto della collaborazione con EA7 che si conferma per il quarto anno consecutivo come Global Technical Partner della squadra, si distingue per il suo elegante design e l’attenzione ai dettagli, valorizzando le linee sobrie con particolari retró a partire dal collo a V con l’aggiunta della vela in costina smacchinata.

Una delle principali novità è il patch del logo SSC Napoli ridimensionato con effetto 3D. Questo particolare non solo aggiunge una dimensione visiva alla maglia, ma sottolinea anche l’attenzione del club per le ultime tendenze di design e la qualità dei dettagli. Il nuovo lettering SSC Napoli presenta caratteri moderni e dinamici, conferendo un aspetto più contemporaneo ed accattivante.

Il jersey in poliestere sport performance presenta un nuovo pattern di stampa a caldo dell’iconica “N” in allover.

I dettagli in contrasto di materiale armaturato stretch evidenziano l’ergonomicità dei tagli, mentre la costruzione della manica a giro è arricchita da un doppio fondo in costina a contrasto.

Per rendere il prodotto unico e autentico l’iconica maglia presenta l’aggiunta di uno scudetto speciale, sul fondo maglia, con ologramma ad impronta digitale.

La maglia Home sarà in vendita sull’official online store a partire dalle 19:26 di oggi.

