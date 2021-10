Lapo Elkann: “Chiedo scusa a Koulibaly da parte degli italiani!”

Sull’episodio di razzismo interviene anche Lapo Elkann.

Lapo Elkan ne ha parlato a margine dell’evento legato alla presentazione del nuovo logo FIGC, le dichiarazioni riportate da TuttoNapoli:

“Nel calcio non ci vuole violenza né razzismo, ci vuole amore e dedizione come si vede dai giocatori in campo. Sugli spalti vorrei vedere cultura, tutti vanno rispettati. Mando un grande abbraccio a Koulibaly. Il gesto che hanno fatto a lui è vergognoso. È una vergogna perché le differenze sono una forza. La realtà dei fatti è che tutti hanno diritti e i diritti di tutti vanno rispettati. Koulibaly è un grande giocatore che merita rispetto e a cui porgo le scuse da parte degli italiani che hanno fatto quei gesti, io mi vergogno di quei gesti”.