L’appello di Manolas.”Donate allo Spallanzani” [VIDEO]

L’invito del difensore azzurro tramite i social

In un momento così difficile per la nostra Nazione, dobbiamo tutti dare una mano. Anche Kostas Manolas, attraverso il suo profilo Instagram ha lanciato un appello per aumentare le donazioni all’ospedale Spallanzani di Roma.

Ecco il video:

