Tonali-Napoli, il club azzurro non molla: il Brescia chiede 50 milioni

Tonali-Napoli, il club azzurro non molla la presa, anche se per il giovane centrocampista c’è una folta concorrenza. Al momento il giocatore vale 50 milioni.

Tonali-Napoli, il club azzurro non molla, anche se c’è una folta concorrenza

Ultime calciomercato. Tonali-Napoli, il club azzurro non molla la presa anche se c’è una folta concorrenza. L’emergenza Coronavirus ha momentaneamente bloccato il campionato di Serie A, ma le trattative di mercato continuano a svilupparsi.

Infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport, uno dei pezzi pregiati della prossima estate sarà Sandro Tonali. Il giovane centrocampista del Brescia che è seguito da diverse squadre (Juventus, Inter, Mila, Fiorentina e PSG) tra le quali c’è anche il Napoli. Gli azzurri, sottolinea la rosea, non hanno mollato la presa ma al momento la valutazione del ragazzo è sui 50 milioni di euro. Inoltre non è escluso che lo stesso Tonali possa restare un altro anno con le rondinelle, soprattutto se la squadra bresciana riuscirà a salvarsi.

