Smart working. per il Napoli: le indicazioni dello staff per l’isolamento dei calciatori

Smart working. per il Napoli al momento gli allenamenti sono sospesi fino a mercoledì mattina che rimane una data indicativa . Lo staff tecnico ha fornito ai giocatori le indicazioni per mantenere la forma.

Smart working. per il Napoli, fino a mercoledì mattina gli allenamenti sono sospesi, poi sarà tempo di tornare al Centro Tecnico di Castel Volturno (anche se la data del 18 marzo resta indicativa).

Secondo La Repubblica, come è avvenuto per gli altri lavorati, anche i tesserati azzurri ricorreranno allo smart working. Lo staff tecnico, infatti, ha dato indicazioni precise per conservare la forma: dagli esercizi da effettuare, alla cura meticolosa dell’alimentazione tramite tabelle fornite dallo stesso staff.

