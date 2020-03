Calciomercato Napoli, rottura totale con Milik: le ultime

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Arek Milik.

Se arrivasse la firma di Arek Milik sul prolungamento del contratto propostogli dal Napoli, probabilmente, non ci sarebbe nemmeno la necessità di sondare il mercato alla ricerca di un attaccante. Ma il centravanti polacco sembra essersi impuntato sulla questione clausola e, dunque, a meno di sviluppi futuri, verrà messo in vendita a fine stagione. E allora, Cristiano Giuntoli sta cercando sul mercato europeo un centravanti che possa andare a rinforzare un ruolo già forte per la presenza di Dries Mertens e, da luglio, di Andrea Petagna.

