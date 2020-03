Gazzetta – Jovic vuole continuità, il Napoli pronto ad offrirgliela! Buoni rapporti col Real Madrid

Gazzetta scrive su Jovic giocatore del Real Madrid in cerca di continuità. Proprio su questo fattore punterà il Napoli in sede di trattativa visti anche i buoni rapporti tra i club.

Jovic vuole continuità, il Napoli è pronto ad offrirgliela, buoni i rapporti con il Real Madrid di Florentino Perez

Notizie calcio Napoli – Gazzetta dello Sport scrive su Jovic del RealMadrid e su un suo possibile arrivo in azzurro:

“Fin qui, il nazionale serbo ha sommato 24 presenze in stagione, di cui soltanto 6 dal primo minuto e ha realizzato appena 3 reti. La giovane età e la voglia di giocare potrebbero spingerlo a chiedere al Real Madrid di lasciarlo andare. Con Benzema in organico, sarà difficile che Jovic possa trovare continuità. E a 22 anni non può permettersi di restare a lungo confinato in panchina. Ed è su questo che punterà Giuntoli in sede di trattativa col club di Florentino Perez, col quale De Laurentiis intrattiene un buon rapporto”.

