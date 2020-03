VIDEO – Ecco come si allena Mertens in compagnia della moglie

Dries Mertens continua gli allenamenti sul terrazzo del suo appartamento

Dries Mertens non si ferma, il calciatore belga ha deciso di continuare gli allenamenti anche sul terrazzo del suo appartamento con, sullo sfondo, il meraviglioso panorama della citta di Napoli. Il folletto belga, in compagnia della moglie Kat, ha fatto alcuni esercizi atletici per mantenere la forma fisica. Dries “Ciro” ancora una volta dimostra tutto il suo amore per questo sport e, soprattutto, per la maglia che indossa.