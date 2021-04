L’AVVERSARIO-La ventiquattresima giornata di campionato è: Napoli-Cagliari

L’AVVERSARIO – Il Napoli ospiterà il Cagliari allo Stadio Diego Armando Maradona per la ventiquattresima giornata di campionato.

Napoli e Cagliari si affronteranno allo Stadio Diego Armando Maradona il 2 maggio alle ore 15:00.

L’importantissima vittoria contro il Torino è stata per il Napoli la prova concreta delle grandi doti e qualità tecniche possedute dal gruppo squadra. Con 66 punti i partenopei volano al terzo posto della classifica, riuscendo a superare Milan e Juventus. Il lavoro di Gattuso non è da meno, il tecnico calabrese sta dando il tutto per tutto scommettendo sulla sua squadra fino alla fine. Il suo obiettivo principale è riuscire ad acciuffare il posto in Champions, e nonostante i grandi risultati ottenuti non basta, mancano ancora cinque partite alla fine del campionato e la concentrazione dovrà essere al massimo.

Per Rino Gattuso, emergono due dubbi inerenti alla formazione in quanto ritroverà in difesa Manolas, rientrato dalla squalifica, accanto a Koulibaly. Per quanto riguarda il centrocampo farà ritorno Demme al posto di Bakayoko – in gol nell’ultima gara – e affiancherà Fabian Ruiz che è riuscito a recuperare dagli ultimi acciacchi fisici.

I veri dubbi per il tecnico però riguardano la zona d’attacco, c’è Osimhen, un treno a media velocità che ha un valore intermedio di un gol ogni 95′ dopo il rientro. Politano dal canto suo gode di un ottimale stato di forma fisica e mentale e scalpita per esordire in campo. Ciò nonostante la scelta tecnica potrebbe ricadere su Lozano e Mertens.

Il Cagliari in campo

Il campionato per la squadra di Leonardo Semplici non è iniziato nel migliore dei modi. I sardi viaggiano ai confini della zona rossa, con 31 punti guadagnati – in pari con il Benevento – rischiando il 18esimo posto in classifica che li vedrebbe protagonisti di una nuova annata in Serie B. Ma non è ancora detta l’ultima parola. Sono cinque le partite che dovranno affrontare per riuscire a recuperare in extremis e raggiungere un posto in classifica che garantisca loro sicurezza.

Quella contro il Napoli è per i cagliaritani un’importantissima prova di riscatto e dimostrazione. Soprattutto per qualcuno a centrocampo, secondo il quale, non sarà una trasferta come le altre. E’ il caso di Radja Nainggolan, perché per lui non c’è solo in ballo la salvezza dei rossoblù, bensì un riscatto personale che cerca da tempo contro gli azzurri. E’ soprattutto uno screzio nato a causa di un tweet di Aurelio De Laurentiis che ha infastidito notevolmente l’animo del “Ninja”. La voglia di riscatto della squadra e del centrocampista potrebbero essere un’arma a doppio taglio per i partenopei che dovranno fare attenzione ad ogni mossa.

Semplici dovrà fare però i conti con la squalifica di Marin e l’indisponibilità di Pereiro, Sottil e Rog.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibalyh, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Gattuso.

Indisponibili: Ghoulam, Ospina.

CAGLIARI (3-4-2-1): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Semplici.

Indisponibili: Pereiro, Sottil, Rog.

Squalificati: Marin.

ARBITRO: Fabbri di Ravenna

I precedenti

Sarà il 70esimo incontro quello che vedrà protagoniste Napoli e Cagliari in Serie A. E’ la 35esima sfida che si disputerà in casa azzurra. Il bilancio dei 34 precedenti in casa è: 20 vittorie del Napoli, 9 pareggi e 5 trionfi per il Cagliari. L’ultima vittoria in casa del Napoli in Serie A è datata 5 maggio 2019 per un vantaggio di 2-1. L’ultimo pareggio in casa è datato il 23 novembre 2014 con un risultato di 3-3. L’ultima vittoria dei sardi in casa partenopea risale al 25 settembre 2019 con un risultato di 0-1.

Barbara Marino

