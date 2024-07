Lazio e Napoli su Greenwood, Lotito vuole anticipare gli azzurri

Lazio e Napoli continuano ad insistere per Mason Greenwood; Claudio Lotito starebbe studiando come battere la concorrenza.

Mason Greenwood, attaccante del Manchester United, continua ad essere corteggiato da Lazio e Napoli. Non solo: anche al di fuori della Serie A ci sarebbe un club per lui, cioè l’Olympique Marsiglia.

Secondo quanto riportato da Repubblica il Presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe pensato ad una mossa per ggiudicarsi il giocatore.

Ecco in seguito quanto si legge in merito:

“Dopo una settimana, l’attaccante continua a prendere tempo nonostante il pressing di De Zerbi che chiama più volte al giorno Greenwood e i familiari per convincerlo ad accettare Marsiglia. “La Lazio spera: in caso di no definitivo al Marsiglia, la Lazio è pronta – con un blitz – a convincere il Manchester ad accettare l’offerta di 25 milioni di euro, più bonus e il 50% della futura rivendita. Lotito conta di chiudere al più presto per evitare che diventi più pericolosa la concorrenza del Napoli, che deve cedere Lindstrom prima di accelerare su Greenwood.”

