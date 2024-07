L’Empoli chiede Caprile in prestito, la risposta del Napoli

Secondo il quotidiano Il Mattino l’Empoli avrebbe chiesto in prestito l’estremo difensore del Napoli Elia Caprile.

L’Empoli vorrebbe in prestito il portiere del Napoli Elia Caprile. Il giocatore è ritornato nel club azzurro dopo aver terminato il prestito proprio ne club toscano, questa volta però il club azzurro avrebbe rifiutato la richiesta. Il motivo sta nel fatto che il tecnico Antonio Conte vorrebbe valutarlo bene in ritiro ed eventualmente farlo partire come il vice di Alex Meret.

Di seguito quanto si legge in merito sull’edizione odierna de Il Mattino:

“L’Empoli avrebbe richiesto nuovamente Caprile. La risposta del Napoli è stata praticamente perentoria ai toscani: il portiere non verrà ceduto nemmeno in prestito. Antonio Conte crede molto nelle potenzialità di Caprile che, almeno sulla carta, partirà come vice Meret.”

