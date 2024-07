Napoli, Rrahmani: “Dobbiamo lavorare molto per tornare in cima”

Il terzino del Napoli Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del ritiro di Dimaro Folgarida.

Amir Rrahmani ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del ritiro estivo del Napoli.

Di seguito quanto dichiarato:

“Sappiamo tutti che abbiamo da lavorare tanto per tornare dove dobbiamo tornare. Non stiamo facendo tanto lavoro sul gioco, bensì lavoriamo più sull’aspetto fisico. Rafa Marin è stato scelto dal nostro direttore e dal nostro allenatore, quindi deve essere per forza forte. Già si vedono le sue qualità.”

Su Conte ha affermato:

“Il fatto che ha allenato tante grandi squadre parla da sé. Ognuno di noi deve seguire le sue indicazioni. Normalmente serve un po’ di tempo per automatizzare i movimenti e le scelte, l’unica cosa che possiamo fare ora è lavorare, cercare di capire cosa vuole il mister ed applicarlo in campo.”

In seguito su Di Lorenzo:

“Aspettavamo tutti quel chiarimento perché è il nostro capitano, siamo contenti che resti qui con noi.”

