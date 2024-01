Lazio, il programma di allenamento in vista del Napoli

La SS Lazio ha riportato il programma di allenamento della squadra in vista della gara di campionato contro il Napoli.

Lazio e Napoli si sfideranno allo Stadio Olimpico il prossimo 28 gennaio alle ore 18 in occasione della 22ª giornata di campionato. La Società biancoceleste ha riportato quanto effettuato durante la seduta di allenamento odierna, in più ha specificato che nella giornata di domani è previsto un doppio allenamento.

Di seguito quanto si legge sul sito ufficiale del club:

“Allenamento pomeridiano per la Lazio che questo pomeriggio è scesa in campo a partire dalle ore 15:00 per preparare il prossimo impegno casalingo contro il Napoli. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, gli uomini di Sarri hanno svolto un lavoro di natura tattica seguito da alcune fasi atletiche. Una partitella a campo ridotto, sempre di carattere tattico, ha concluso la seduta. Nella giornata di domani è previsto un doppio allenamento per i biancocelesti che scenderanno in campo alle ore 11:00 e alle ore 15:00.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napolil-Inter, le dure parole di De Laurentiis al termine del match

Inter, parla Inzaghi: “Complimenti al Napoli, sono soddisfattoper i miei ragazzi”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Udinese-Milan, le parole di Collavino dopo gli insulti a Maignan