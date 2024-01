Zielinski rifiuta l’offerta del Napoli, su di lui Inter e Juventus

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com Piotr Zielinski avrebbe rifiutato l’offerta di rinnovo da parte del Napoli.

Ecco quanto riportato:

“Piotr Zielinski si è accomodato in panchina nel Napoli. Nella trasferta araba per la Supercoppa italiana il centrocampista del Napoli ha giocato 18 minuti in due partite, e tutti nella semifinale contro la Fiorentina. Ieri ha visto dalla panchina la gara contro l’Inter, magari lanciando anche qualche occhiata verso la panchina nerazzurra. Proprio l’Inter, infatti, potrebbe essere la prossima squadra del polacco. I nerazzurri sono in vantaggio sulla Juventus e sullo stesso Napoli, che recentemente gli ha proposto un rinnovo respinto da Zielinski. Il contratto è in scadenza a giugno prossimo e il giocatore al momento è deciso a guardarsi altrove, l’Inter ha avviato i contatti tempo fa per tenersi sempre davanti alla concorrenza, e ora fiuta l’affare a zero per la prossima stagione. Sul tavolo c’è un contratto di quattro anni a 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Nell’ultima proposta di prolungamento il Napoli aveva anche provato a convincere Zielinski con una cifra superiore a quella offerta dall’Inter: De Laurentiis era pronto a prolungargli il contratto per tre anni con ingaggio a 5 milioni di euro e l’inserimento di una clausola rescissoria fissata a 20 milioni. L’idea era quella di tenerlo in squadra dandogli una via d’uscita di fronte a offerte pari al suo valore. Zielinski però ha rifiutato e i prossimi mesi a Napoli rischiano di diventare complicati; tornando indietro all’estate scorsa c’è una frase del presidente De Laurentiis che può divnetare attuale: “Giocatori in scadenza? Posso tenerli in panchina e pagarli a vuoto”. Sullo sfondo c’è la Juventus, che ha avuto qualche contatto con l’entourage di Zielinski ma al momento non sono state fatte proposte concrete.”