Lazio, Sarri insiste per Mertens: il belga è un sogno per l’attacco celeste

Il Messaggero – Lazio, Sarri insiste per Mertens: il belga è un sogno per l’attacco.

La Lazio è impegnata nel ricostruire svariati reparti della squadra. Tra tutti c’è la forte necessità di riempire un buco in attacco e tra i tanti profili, Maurizio Sarri conferma il forte interesse per Dries Mertens. Il tecnico sogna il suo arrivo nella capitale, poiché in scadenza di contratto.

