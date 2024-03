L’Inter fuori dalla Champions, arriva il commento di Alvino

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

L’Inter è stata eliminata dalla Champions League dall’Atletico Madrid ed il giornalista Carlo Alvino ha commentato l’episodio ai microfoni di “Kiss Kiss Napoli”.

“L’Inter sarà avvelenata la prossima domenica, ma non credo sarà stanca perché grazie ai debiti accumulati hanno una rosa molto lunga. Girano i video dei cori contro il Napoli: Odio Napoli, Vesuvio, ma la giustizia divina li ha portati all’eliminazione. E facevano già i paragoni sul Napoli dell’anno scorso e sono usciti con una quadra che si trova in difficoltà in Spagna. Si sentivano già campioni d’Europa e sono stati puniti anche per quei cori da cui i tifosi interisti napoletani non hanno preso le distanze. Sono a Madrid e invece di pensare all’Inter devono fare i cori sui napoletani. Sono usciti col modesto Atletico. E poi nessuno parla dei loro debiti.”

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

Sabatini: "De Laurentiis ha fatto tre cose che hanno infastidito la UEFA"

Corbo su Osimhen: "Valeva 130mln prima di non giocare Barça-Napoli"

