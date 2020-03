Lo Monaco contro i rinvii: “Lega allo sbando, bastava rispettare le regole e giocare a porte chiuse”

Lo Monaco non le manda a dire

Pietro Lo Monaco, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Mertens aveva perso entusiasmo perché era stata messa in discussione la sua centralità nel gruppo, ora invece sta tornando quel rullo compressore che era stato con Sarri. La scelta di tenerlo è giusta, rappresenta uno dei passi per la ricostruzione del Napoli.

Caos calendari? Nell’emergenza si sarebbe dovuto giocare tutte le partite a porte chiuse dove c’era questa esigenza. Giocare in altre date, in un momento della stagione decisivo, è un errore. Questo è il frutto dell’inesistenza della Lega Serie A, stiamo parlando di presidenti messi e poi ricusati. Ognuno prende decisioni per i propri interessi, era semplice affrontare la questione. Le gare in programma andavano giocate”.

Rinnovo Milik: parti distanti, a breve possibile incontro con il legale

Pavarese: ”Gattuso sta ricostruendo il Napoli grazie anche alla sua personalità”

ULTIM’ORA – Lega Serie A, emergenza Covid-19: decisione rimandata

Chiariello:”Risultato bugiardo, è stata la più bella partita del Napoli di Gattuso”

Caos rinvii, Spadafora:”Ha deciso la lega, ora garantire regolarità”

Barcellona-Napoli, da domani si apre la procedura per l’acquisto dei biglietti

Marotta tuona contro la Lega: “Campionato falsato!”

GdS – Solo la Lazio meglio del Napoli nel girone di ritorno

Le pagelle – Successo del Napoli contro il Torino e terza vittoria consecutiva per gli azzurri che vedono l’Europa

Coronavirus: in Cina altri 35 decessi

Coronavirus: primo positivo in Fvg