Manfredi, sindaco di Napoli : “Mertens avrà la cittadinanza onoraria, avviato l’iter”

Il sindaco Manfredi annuncia la cittadinanza onoraria per Mertens

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, a margine del Consiglio comunale svolto in mattinata, ha annunciato che verrà avviato l’iter per conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Ecco quanto messo in evidenza da Sky Sport:

”Ho avuto moltissime sollecitazioni sia dal Consiglio comunale che da moltissimi cittadini, tutti colpiti dal legame di Mertens con la città, testimoniato anche dalla sua volontà di mantenere casa a Napoli. Noi avvieremo il processo per il conferimento della cittadinanza onoraria perché mi sembra non solo opportuno ma anche un riconoscimento a un nostro concittadino che ha dato tanto dal punto di vista sportivo e anche tanto alla città e mi auguro che continuerà a farlo”.

