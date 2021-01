Maradona: la statua verrà eretta a Piazzale Tecchio, stabilita la data dell’inaugurazione

Stabilito finalmente il luogo e la data in cui verrà inaugurata la statua in onore del Pie De Oro

Repubblica, nella sua edizione odierna rende noto che la statua di bronzo in onore di Diego Armando Maradona verrà collocata a Piazzale Tecchio. Inoltre, lo stesso piazzale potrebbe prendere il nome dell’argentino, al quale è stato intitolato pure lo stadio. la data dell’inaugurazione è stata fissata per il 10 maggio, nell’anniversario dello storico primo scudetto del Napoli in cui Maradona ha contribuito in maniera determinante con la sua classe infinita.

