Massimo Caputi: “Conte non è allenatore da Champions”

Massimo Caputo critica Antonio Conte

Massimo Caputi è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss kiss Napoli, dove ha criticato l’operato di Antonio Conte allenatore dell’Inter. Ecco quanto dichiarato:

“Credo che Conte non sia un allenatore da Champions, forse il suo modo di allenare si adatta meglio ad una corsa a tappe come quella del campionato. In Europa si gioca un calcio un po’ più avanzato rispetto a quello dell’Inter. L’elemento da mettere in campo non può solo avere intensità, grinta e forza fisica, bisogna avere anche una certa tecnica.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ESCLUSIVA FA – Francesco Borrelli: “Sindaco di Napoli? I cittadini devono sostenermi. La Campania ha gestito al meglio l’emergenza Covid”

Lazio, Simone Inzaghi perde tre giocatori per la sfida contro il Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

‘Dad non può proseguire per troppo tempo’