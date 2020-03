Massimo Ugolini: “Settimana importante per la ripresa del campionato”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Sky, inviato a Castelvolturno, Massimo Ugolini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma radiofonico “Radio Goal”, trasmissione che va in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ giusto sottolineare che il calcio sia una delle principali industrie del paese, da 8 miliardi di euro, che ha un rapporto di fidelizzazione importante con i tifosi, che produce ricchezza. In situazione di storica emergenza, come adesso, ossia nel corso della più grande crisi da 80 anni a questa parte, tutti devono far riferimento alla contingenza.

Ma mi sembra tutto molto prematuro. Questa settimana sarà molto importante sul fronte emergenza per capire il trend e per capire se si potrà prevedere una ripartenza, non solo nelle attività correlate al calcio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – La UEFA, convoca una riunione! Il comunicato

Coronavirus, il bollettino delle 18 – Mai così tanti guariti in 24 ore!

Ultim’ora – Ripresa sport in Italia, slitta tutto a dopo Pasqua

Stendardo, avvocato, sul taglio o sospensione degli stipendi ai calciatori

Napoli su Mario Gotze: il giocatore lascerà il Dortmund a parametro zero

Messi sui propri canali social: “Sì alla decurtazione: aiuteremo i dipendenti del club”

Napoli, pronto il rinnovo di Gattuso: cifre e dettagli

Il Napoli fa smart working: dieta dei 5 pasti ed esercizi via Skype

Gattuso al suo capitano del mondiale in Germania: “Tu si ‘nu bastardo”

Milik bella iniziativa: il suo ristorante in Polonia cucina per i medici in prima linea

CONTENUTI EXTRA

5mila braccialetti detenuti domiciliari

Ospedale da campo Marina a supporto Jesi