The Italian Football Podcast – Materazzi: “Buongiorno impressionante, ma Acerbi tra i miglior in Italia: ha fermato anche Haaland”

L’ex difensore dell’Inter, Marco Materazzi, è intervenuto per parlare del talento Alessandro Buongiorno: “Domenica sera ero a San Siro e ho visto la partita Inter-Napoli. È stata una prestazione impressionante di Buongiorno. Anche perché ha vinto facilmente nell’uno contro uno con Thuram, che è forte e veloce. Il Napoli lo ha pagato 40 milioni di euro, ora come minimo ne vorrebbe 60 di milioni. Se Antonio Conte resta al Napoli, forse Buongiorno resterà al Napoli. È una buona squadra e un buon club.

Acerbi può avere 50-60-70 anni, ma domenica è stato l’uomo della partita. Lukaku non ha toccato palla. Per me l’età conta, ma non è così importante. Se è in forma, può giocare fino a 38-39 anni. Vedremo. Al momento Acerbi, è uno dei migliori difensori in Italia. Ha fermato anche Haaland”.

