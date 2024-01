Il Corriere della Sera – Mazzarri deluso dalla partenza di Zerbin: ADL ha deciso

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla forte stima di Mazzarri per Zerbin. Il tecnico, dopo aver riscoperto il talento di casa, sperava che dopo il debutto in Supercoppa Italiana sarebbe potuto rimanere a Napoli. Tuttavia ci ha pensato De Laurentiis ad infrangere i suoi piani futuri, perché il giocatore andrà ugualmente in prestito al Frosinone. Il tecnico farebbe di tutto per tenerlo, ma ha dovuto incassare la decisione della società a malincuore.

Le soluzioni per Mazzarri non termineranno, poiché da lunedì avrà a disposizione ben due new entry di prospettiva: Ngonge e Traorè. Entrambi classe 2000, dovranno inserirsi al meglio in un contesto già di per sé complicato, ma l’obiettivo è quello di far ripartire la squadra quanto più velocemente possibile.

