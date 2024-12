McTominay: “Dobbiamo continuare a spingere. Conte pretende sempre il massimo”

Le parole di Scott McTominay, al termine della gara fra Torino e Napoli

Le parole di Scott McTominay a Dazn, dopo la vittoria del Napoli in casa del Torino: “Dobbiamo continuare a spingere. Non so se sono un giocatore che sblocca le partite ma al momento lo sto facendo”.

Su cosa dovete migliorare secondo te? “Conte ci fa vedere spesso dei video per capire cosa dobbiamo migliorare. Pretende sempre il massimo e ora dobbiamo andare avanti così, con determinazione”.tmw

