McTominay infortunio con la Scozia, oggi il rientro a Napoli per valutare le condizioni

McTominay verrà valutato oggi

Dopo aver accusato un problema alla caviglia nel corso dell’ultima gara disputata con la Scozia, Scott McTominay farà il suo rientro a Napoli dove verrà valutato. Come riportato dall’edzione odierna del Corriere dello Sport, il mediano scozzese non dovrebbe essere a rischio per la prossima gara contro la Roma ma le sue condizioni dovranno essere valutate. Ecco quanto riporta il quotidiano:

“McT, ieri sera, ha seminato ansia dopo la partita vinta dalla Scozia contro la Polonia di Zielinski per 2-1 in trasferta: Scott è uscito al 76’ toccandosi la caviglia sinistra, s’è seduto in panchina, s’è sfilato lo scarpino e il medico della nazionale ha cominciato a visitarlo. Oggi rientrerà a Napoli in attesa di essere valutato dallo staff medico del dottor Canonico in vista della Roma.”

Conte, oggi in allenamento anche Lukaku e Rrahmani

