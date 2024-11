Tele A – Varriale: “Zirkzee-Osimhen? Sì, ma in estate potrebbe esserci un’asta”

Il giornalista Enrico Varriale, è intervenuto in diretta A Tutto Napoli:

Sullo scambio Zirkzee-Osimhen, Zirkzee sarebbe un calciatore da calcio di Conte?

“Assolutamente sì. Da questo punto di vista sarebbe un giocatore che può fare davvero al caso del Napoli di Conte, perché è un giocatore che spalle alla porta ha fisicità e soprattutto ha i piedi per poter fare le sponde anche meglio di Lukaku. Però io credo che riguardo la valutazione di Osimhen, è difficile prevedere quali saranno le condizioni di mercato dell’estate prossima, sicuramente certe cifre non si raggiungeranno più. Però è altrettanto vero che a 75-80 milioni della clausola, io credo che in Inghilterra l’asta per Osimhen si accende. Sono tante le squadre che hanno bisogno di un giocatore come lui: parlavamo del Manchester United, ma lo stesso Chelsea, lo stesso Arsenal che è una squadra che gioca tanto ma finalizza poco rispetto a quello che produce. Osimhen secondo me è un giocatore che vedremo in Premier League, io ne sono abbastanza certo“.

