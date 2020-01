Mercato Napoli, possibili tre clamorose cessioni: possono andare via a giugno

Ugolini fa delle riflessioni sugli azzurri, se domani il Napoli non dovesse vincere sarebbe un vero disastro, diventerebbe sempre più difficile dare motivazioni e stimoli. La società azzurra ha fatto molto in questi anni, quindi Ugolini arriva a prospettare tre clamorose cessioni: Koulibaly, Mertens e Callejon.

Mercato Napoli, Ugolini prospetta le cessioni di Koulibaly, Mertens e Callejon in estate

Mercato Napoli – Il giornalista Sky Massimo Ugolini è intervenuto a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli per parlare del calcio Napoli:

“Gattuso non si è nascosto, si è preso una bella responsabilità sottolineando come molto dipenda dai prossimi novanta minuti. Se il Napoli perdesse domani sarebbe un’ecatombe. A quel punto sarebbe difficile motivare e stimolare, il lavoro deve produrre dei frutti. Gara affascinante considerando la posta in palio secondo Gattuso. Il tecnico sente che qualcosa sta cambiando e vede che il Napoli sta andando nella giusta direzione. Demme è più un centrale di ruolo con meno spunto rispetto a Lobotka che ha più profondità e più dinamismo. Domani giocherà ancora Fabian al centro del centrocampo a tre, con Allan e Zielinski. La società del Napoli è inattaccabile per ciò che ha fatto in questi anni. Koulibaly, Mertens e Callejon potrebbero andar via a giugno e bisognerà sostituirli”.

