La Gazzetta dello Sport – Meret è pronto a rientrare contro il Lecce, intanto si discute del rinnovo

Alex Meret è pronto a rimettere piede in campo, al Maradona, contro il Lecce questo sabato. Il giocatore, dopo l’infortunio è pronto a rimettersi in gioco: “Il portiere azzurro, out dal 21 settembre per una distrazione di secondo grado all’adduttore lungo della coscia sinistra, sembra pronto per rientrare sabato contro il Lecce e riprendersi il suo posto tra i pali, difeso per la verità con ottimi risultati da Elia Caprile, tra i migliori domenica scorsa a Empoli.

Meret – con cui il club continua a discutere del rinnovo visto il contratto in scadenza a fine stagione – ha bisogno di ritrovare confidenza con il campo anche in vista del trittico di big match che aspettano il Napoli in dieci giorni (Milan, Atalanta e Inter)”.

