Corriere dello Sport – Meret in panchina, può subentrare Gollini? Le quattro scelte di Garcia.

L’edizione odierna del quotidiano, ha provato ad anticipare le mosse di Rudi Garcia, in vista della prossima sfida contro il Verona. Secondo il quotidiano, il primo indiziato sarebbe Meret, responsabile di più azioni. Gollini è tornato ed ha la considerazione del tecnico, in più ha la faccia tosta per affrontare la bufera. Il ritorno di Rrahmani è un elemento fondamentale, perché potrebbe fare coppia con Natan. A sinistra dovrebbe tornare Mario Rui, siccome Olivera tornerà per ultimo a causa della sfida con il Brasile. Elmas al posto di Anguissa potrebbe essere un’opzione, ma c’è anche Cajuste.

