Osimhen, apprensione per l’infortunio: sfida col Verona a rischio

La Gazzetta dello Sport – Osimhen, apprensione per l’infortunio: può saltare il Verona.

L’edizione odierna del quotidiano, ha parlato dell’evidente rischio di perdere Victor Osimhen, per la sfida contro il Verona. Il bomber, durante l’amichevole con l’Arabia Saudita, ha riscontrato un problema fisico. Con molta probabilità di tratterebbe solo di crampi, ma nella giornata di oggi sarà sottoposto a controlli specifici per capire le reali condizioni.

A dirla tutta, la società è preoccupata per i precedenti che riguardano proprio il giocatore. Lo scorso 27 marzo, Osimhen aveva giocato tutti i novanta minuti contro la Guinea Bissau ed al suo ritorno a Napoli accusò un piccolo problema agli adduttori, cosa che costò cara agli azzurri. Non tanto per le due gare di campionato, quanto per l’andata di finale dei quarti di Champions League contro il Milan a San Siro. Per questo persiste un po’ di apprensione. Se Osimhen non dovesse recuperare, è comunque pronto il Cholito.

Fonte foto: (da Football Pictures, via Getty Images) – Flickr.com

