Il Messaggero – Meret nel mirino della Roma per sostituire Rui Patricio

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Roma per Alex Meret. L’attuale portiere del Napoli è nella lista dei possibili sostituti di Rui Patricio. Tuttavia con il 70% delle presenze, i partenopei, per l’estremo difensore azzurro, potrebbero esercitare l’opzione di rinnovo per un altro anno.

Tuttavia, pare non essere l’unico profilo seguito dai giallorossi, perché sullo sfondo rimane Wladimiro Falcone del Lecce, grande tifoso della squadra attualmente allenata da Daniele De Rossi.

