Meret su Gollini: “Ci darà una grande mano”

Il portiere del Napoli Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni su Pierluigi Gollini ai microfoni di Sky Sport.

Dopo la vittoria del Napoli contro la Salernitana il portiere azzurro Alex Meret è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando del suo percorso ma anche di Pierluigi Gollini. Quest’ultimo è stato accostato al Napoli ormai da alcuni giorni e sembra che il suo arrivo nel club azzurro sia prossimo.

Di seguito le sue parole di Alex Meret:

“Fino all’ultimo è stata un’estate particolare, non ero sicuro del mio futuro ma ho sempre cercato di lavorare al meglio. Mi sono concentrato e non ho pensato ad altro. Sapevo che potevo essere benissimo il primo portiere del Napoli, sono consapevole delle mie qualità, ci ho sempre creduto e sono contento di come stia lavorando la squadra.”

Successivamente ecco quanto afferma sul portiere Pierluigi Gollini:

“Non ho ancora avuto modo di sentirlo, però ovviamente lo conosco bene. Ho fatto diversi ritiri in nazionale con lui, so che è un bravo ragazzo ed un grande portiere. Ci darà una grossa mano.”

