Corriere della Sera – Milan, che tegola per Pioli! Pronto un baby talento per l’attacco.

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’emergenza infortuni in casa Milan. I rossoneri perdono anche Okafor, oltre a Leao e Giroud. L’idea sarebbe quella di convocare Camarda, il baby talento appena quindicenne. Jovic partirà dal primo minuto, mentre l’alternativa sarà lui. Nel caso in cui Pioli decidesse di schierarlo, diventerebbe, per età, il più giovane a debuttare in Serie A.

