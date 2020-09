Milik, calciomercato: sirene inglesi per il polacco, interessa anche in Spagna

Il trasferimento di Milik alla Roma è sfumato, sul polacco ora ci sono due squadre estere

Lo riporta il Corriere dello Sport

Arkadiusz Milik è ancora senza squadra. A Napoli è ormai un separato in casa e la trattativa con la Roma è sfumata, sembra che per lui l’unica alternativa sia andare a giocare fuori dall’Italia. Da come riporta il Corriere dello Sport in questo momento ci sarebbero due società interessate al polacco. La prima sarebbe il Newcastle in Premier League, gli inglesi sono alla ricerca di una punta e pare siano disposti ad investire sul giocatore, per il quale avevano chiesto informazioni già diverso tempo fa. La seconda è il Valencia nella Liga. Tutto dipende dalla volontà del giocatore, che ora vede la possibilità di un anno in tribuna sempre più plausibile.

