Koulibaly-Manchester City: gli inglesi si tirano indietro, ecco l’alternativa

La trattativa che doveva portare Kalidou Koulibaly al Manchester City pare essersi risolta in un nulla di fatto, lo riferisce Sportitalia. Secondo la testata, la società inglese si è stancata di aspettare il senegalese e non intende alzare l’offerta, andando ad accontentare le richieste del Napoli. La redazione di Sportitalia aggiunge che oltre a Gimenez dell’Atletico Madrid, per il quale i madrileni chiedono 90 milioni, è spuntato anche il nome di Jules Koundé. Il difensore classe 98 del Siviglia pare essere il nuovo obbiettivo principale del club allenato da Guardiola. Il Siviglia chiede 55 milioni e il suo agente avrebbe già incontrato gli inglesi per discutere dello stipendio.

