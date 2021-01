Momento delicato in casa Napoli, Bargiggia dice la sua

Il giornalista Paolo Bargiggia, esprime la propria opinione sul suo sito ufficiale, parlando della situazione delicata che sta vivendo il Napoli.

Le parole del giornalista, Paolo Bargiggia, sulla situazione del Napoli:

“La difficoltà del Napoli non è frutto di poca comprensione tra mister e giocatori, il problema parte da De Laurentiis, il continuo silenzio sul rinnovo dell’allenatore non giova alla squadra.

L’allenatore, come sempre, ci mette la faccia. Gattuso è carico, è entusiasta e sta facendo di tutto per scuotere gli animi della squadra, e non riuscendoci viene penalizzato anche lui. Il suo problema principale è quello di giocare sempre con lo stesso modulo il 4-2-3-1 o di effettuare pochi cambiamenti.

Ma più straziante è il silenzio di De Laurentiis. Sono stati riportati solo spifferi e confidenze da parte sua, ma non mi pare di aver mai visto una presa di posizione ben precisa. Per giunta, è venuto fuori che è arrabbiato con Gattuso e Giuntoli. Ma la domanda sorge spontanea, non comprendo cosa possa essere recriminato a Giuntoli, sta esattamente svolgendo il suo lavoro da direttore sportivo e lavorando sulla finestra di mercato, con coerenza e serietà.”

