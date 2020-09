Morata il piano B per l’attacco della Juventus di Pirlo

Morata l’ultimo nome per l’attacco di Pirlo

Alvaro Morata è l’ultima idea in casa Juve per sostituire il partente Higuain. Il giocatore dell’Atletico non è in pole position ma, nel caso in cui dovessero saltare tutti gli altri nomi, potrebbe essere una soluzione gradita al tecnico Pirlo

La Juventus è ancora in cerca dell’attaccante che agirà alle spalle di Cristiano Ronaldo e Dzeko nel 3-4-1-2 che ha in mente Andrea Pirlo. Luis Suarez è il nome che fa sognare i tifosi in questi giorni, ma le difficoltà relative al suo passaporto (serviranno un paio di settimane per ottenerlo) e alla buonuscita da accordare col Barcellona, obbligano a tenere aperte altre piste. Edin Dzeko resta l’obiettivo principe e il preferito del tecnico, viste le sue caratteristiche, perfette per creare spazi a CR7. L’accordo con giocatore e Roma, però, non basta per sbloccare il suo arrivo, visto che la trattativa tra giallorossi e Napoli per lo scambio Milik-Under è ancora da definire. Paratici cerca alternative, quindi, e oggi l’agente Giovanni Branchini ha accostato anche il nome di Alvaro Morata alla Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, i bianconeri hanno effettivamente chiesto informazioni sulla situazione del colchonero, che all’Allianz Stadium è sempre stato molto apprezzato. Con l’Atletico Madrid si cercherebbe di imbastire uno scambio. Douglas Costa e Bernardeschi sono già stati accostati agli spagnoli, ma per ora dalla capitale iberica restano molto cauti sull’argomento e chiedono cifre altissime (di gran lunga superiori ai 50 milioni di euro) per privarsi del classe ‘92. L’unica certezza, in questo momento, è che anche al Wanda Metropolitano hanno bisogno di vendere e far plusvalenze per aiutare un bilancio in seria difficoltà.

