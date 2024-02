Napoli, acciacchi per Osimhen dopo la Coppa d’Africa: la situazione

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato su Victor Osimhen, che dopo la Coppa d’Africa sta rientrando a Napoli.

Victor Osimhen sta rientrando a Napoli dopo la Coppa d’Africa. Walter Mazzarri potrebbe impiegarlo contro il Genoa in alternativa direttamente in Champions League contro il Barcellona. Per il momento si sta cercando di capire la sua attuale situazione dal punto di vista fisico.

Di seguito le parole de Il Corriere del Mezzogiorno:

“sarà a Napoli per aggregarsi di nuovo alla squadra dopo l’esperienza in Coppa d’Africa .Dopo lo scudetto ha sognato il trionfo con la sua Nigeria ma si è fermato in finale, subendo la rimonta della Costa d’Avorio. Ha stretto i denti, superato dei problemi gastrointestinali, si è portato dietro qualche acciacco durante il torneo. Al rientro sarà monitorato dallo staff medico del Napoli che valuterà se potrà essere convocato per la gara contro il Genoa. Farà al massimo un allenamento domani con i compagni.”

