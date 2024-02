Napoli-Genoa, lo Stadio Maradona vicino al sold out

In occasione della sfida di campionato tra Napoli e Genoa lo Stadio Diego Armando Maradona sarebbe vicino al sold out.

Mancano due giorni alla sfida di campionato tra Napoli e Genoa. Il match si svolgerà presso lo Stadio Diego Armando Maradona, che proprio per tale occasione sarebbe vicino al tutto esaurito.

L’edizione odierna del quotidiano Repubblica si è soffermata sulla questione:

“Resta ancora uno spiraglio per uscire in extremis dal tunnel e l’esempio alla squadra sono pronti a darlo in massa i tifosi, che nonostante l’amarezza stanno prendendo d’assalto il botteghino per la sfida di dopodomani pomeriggio ( ore 18) contro il Genoa al Maradona. I biglietti sono infatti andati a ruba e restano in vendita solo poche centinaia di posti nelle curve inferiori e nella tribuna Nisida, col sold-out che sarà ufficiale al massimo entro stasera.”

